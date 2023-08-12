В Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями РФ за время спецоперации

19 летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ удостоились звания Героев России за время ведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в субботу в пресс-службе Министерства обороны страны.

«За период проведения СВО 19 летчиков (штурманов) ВКС удостоены звания Герой Российской Федерации», — говорится в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, свыше 4 тысяч военных летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения получили госнаграды.

В Минобороны напомнили, что день создания отечественной военной авиации празднуется 12 августа, на сегодняшний день с момента самостоятельного появления данного подразделения прошло 111 лет.

До этого начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил о ракетных ударах ВКС России по объектам Вооруженных сил Украины.

Ранее Шойгу проверил работу военно-строительного комплекса в рамках поездки в зону СВО.