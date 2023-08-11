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В Херсонской области заявили об уничтожении склада ВСУ под Херсоном

ТАСС: ВС России ликвидировали склад ВСУ с боеприпасами под Херсоном

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Антон Вергун/РИА Новости

Российские военные ликвидировали склад с боеприпасами украинских военных на Херсонском направлении. Об этом представитель экстренных служб Херсонской области заявил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, на данном направлении ВС РФ ликвидировали лодку и пять военных ВСУ, а также склад с боеприпасами.

Представитель служб добавил, что российские военнослужащие вывели из строя четыре единицы автомобильной техники, гаубицу М777 и ликвидировали пять боевиков ВСУ.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 16 дронов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что военные ВС РФ сбили беспилотные летательные аппараты в районе Купянска в Харьковской области, в Лисичанске в Луганской народной республике, в Артемовске и Волновахе в Донецкой народной республике, а также Орехове и Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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