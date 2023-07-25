Картаполов объяснил, почему законопроект о срочной службе изменился за сутки

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил «Газете.Ru», что законопроект о повышении призывного возраста уже не подразумевает поэтапных изменений. Свои вчерашние слова о том, что границы призывного возраста будут расширяться постепенно до 2026 года, депутат объяснил «продолжавшейся работой».

«Не будет поэтапного повышения. Сразу с 1 января 2024 года вступит в силу вот эта норма. Мы когда с вами разговаривали вчера, текст еще не был размещен, вы же видели. Мы продолжили работу. И когда пришли уже к окончательной редакции, вот появилось, можете сегодня видеть. Работа продолжалась», — сказал он.

Накануне Картаполов сообщил, что Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля. Депутат отмечал, что изменения будут поэтапными.

«Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», — заявил он.

Во вторник в Госдуму были внесены поправки к законопроекту, согласно которым призывной возраст будет расширен до границ в 18-30 лет сразу с 1 января 2024 года.

До этого Картаполов уточнял, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста до 21 года связан с тем, что «очень много ребят хотят служить с 18».

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