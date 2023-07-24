В Южную Корею снова прибыла атомная подводная лодка США

Атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis в понедельник, 24 июля, зашла на военно-морскую базу ВМС Южной Кореи на острове Чеджудо. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ВМС Южной Кореи.

По информации ВМС, эта подлодка прибыла туда, чтобы пополнить запасы во время оперативной миссии и на фоне усиления координации Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Как заявили военные, с визитом данной субмарины ВМС двух стран планируют усилить совместную оборону и провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса.

Эта субмарина прибыла в Южную Корею через несколько дней после того, как американская стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» ВМС США USS Kentucky покинула порт Пусан.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.