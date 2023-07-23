СМИ заявили о нежелании НАТО использовать слова «НАТО» и «членство» в отношении Украины

Члены Североатлантического альянса в коммюнике саммита в Вильнюсе не хотели использовать слова «НАТО» и «членство» в отношении Украины. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на источник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Журнал отметил, что первоначальный вариант документа оказался слабее окончательного, согласно которому признается, что путь Киева к полной евроатлантической интеграции выходит за рамки необходимости Плана действий по членству.

«Они говорили, что Украину включат в евроатлантическое сообщество. Это было изначальное предложение. Они не хотели использовать слово «членство», они не хотели использовать слово «НАТО», — сказал источник.

По его словам, в предложении «была настолько большая дыра, что через нее могут проехать несколько грузовиков».

Издание подчеркивает, что Украина хотела бы, чтобы в документе указывалось, что предоставляемая помощь Киеву не является заменой членства в НАТО. Но, как утверждает источник, Белый дом и Совет по нацбезопасности Соединенных Штатов выступили против этого, назвав предложение «красной линией».

«Затем мы узнали, что немцы подталкивали администрацию США не соглашаться на эти слова, хотя они говорили украинцам, что их это устраивает», — добавил источник.

По его мнению, в Киеве не считают, что Украина по итогам саммита приблизилась к блоку.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы оторвать страну от ее западных территорий.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.