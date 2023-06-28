«Новые люди» предложили отменить штрафы за дискредитацию ЧВК в мирное время

Партия «Новые люди» направила в правительство законопроекты, предлагающие отменить уголовное и административное наказание за дискредитацию частных военных компаний (ЧВК) вне зоны боевых действий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Вице-спикер Государственной думы депутат фракции Владислав Даванков сообщил, законопроекты также отправлены на отзыв в Верховный суд России.

В марте этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине, в том числе из добровольческих формирований, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет.

Как указал Даванков, в законе содержатся размытые формулировки, по которым к ответственности можно привлечь неограниченный круг лиц. Парламентарий высказал мнение, что вне зон боевых действий у бойцов ЧВК не должен быть юридический иммунитет или неприкосновенность.

Поправки предлагается внести в ст. 20.3.3 КоАП и ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ.

«Чтобы не было даже теоретической возможности наказать людей за то, что они назвали Пригожина и других мятежников преступниками, мы предлагаем эти две статьи скорректировать»,— сказал Даванков.

Вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.