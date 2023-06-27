Глава Росгвардии рассказал о действиях силовиков во время мятежа

Мятежникам 24 июня удалось преодолеть большое расстояние от Ростова-на-Дону, поскольку было принято решение сконцентрировать все силы на подступах к Москве. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов, передает РИА Новости.

По его словам, если бы группировки силовиков были разбросаны, то мятежники «прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло». В связи с этим необходимо было сосредоточить «кулак» для отражения нападения.

Ранее Золотов признался, что в ходе мятежа сдал жене «заначку».

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.