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МО Сербии: армия отреагирует в случае убийства сербов в Косово и Метохии

Минобороны Сербии: ВС не будут бездействовать в случае убийств сербов в Косово и Метохии

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Laura Hasani/Reuters

Сербская армия не будет игнорировать возможное убийство сербов Косово и Метохии, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Его слова передает телеканал РТС.

«Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад», — отметил Вучевич.

Он добавил, что сербские власти не смогут «просто разговаривать и сидеть сложа руки».

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщал о развертывании вооруженных сил страны на административной границе с Косовом.

По его словам, сербские военнослужащие «будут патрулировать некоторые места», а сербские власти не допустят «погрома сербского народа».

26 мая Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Сербский лидер также призвал НАТО предотвратить насилие над сербами.

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