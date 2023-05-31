Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназначения ВСУ

Российская авиация нанесла удар бомбами и ракетами по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Авиацией <…> нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения <…> 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — заявил он.

Кроме того, по его словам, в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией в районе населенных пунктов Старица и Вишневое уничтожены два минометных расчета ВСУ.

Также сорвано пять попыток ротации подразделений противника, добавил Зыбинский.

Ранее российская авиация уничтожила беспилотники ВСУ типа «Фурия» и «Эльф» на Краснолиманском направлении.