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В Сеуле после пуска ракеты КНДР сработала система воздушной тревоги

В Сеуле после пуска ракеты КНДР объявили тревогу и призвали готовиться к эвакуации

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Shutterstock

Воздушная тревога объявлена в Сеуле после пуска ракеты Пхеньяном, сообщает РИА Новости.

«Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых», — говорится в сообщении, разосланном гражданам на телефоны.

Кроме того, объявление о тревоге прозвучало по громкоговорителям на улицах Сеула.

Ранее в этот день КНДР запустила «космическую ракету-носитель» в южном направлении.

Как заявила служба безопасности на море Японии, ракета, предположительно, уже упала.

На прошлой неделе советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен сообщил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник «в ближайшем будущем».

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