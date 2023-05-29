ТАСС: автомобиль подорвался на мине в Николаевской области

Семья из пяти человек, ехавшая на автомобиле, подорвалась на мине в Николаевской области Украины, сообщил ТАСС представитель российских экстренных служб.

Собеседник информагентства сообщил, что семья отправилась из села Скобелево в населенный пункт Андреевка, чтобы посетить родственников. При передвижении по проселочным дорогам автомобиль подорвался на мине.

«Погибло пять человек — семейная пара за сорок лет и трое малолетних детей — двенадцати, восьми и пяти лет», — заявил источник ТАСС.

Он добавил, что в 2022 году на месте, где подорвалась машина, находилась 61-я бригада Вооруженных сил Украины, которая устанавливала мины в данном районе.

Ранее сообщалось, что мирная жительница подорвалась на автомобиле на противотанковой мине в Харьковской области.