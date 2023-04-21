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Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение сил РФ в Артемовске

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annamaliar

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские силы продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Самым горячим местом остается Бахмут... Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует... На отдельных участках кое-где продвигается», — говорится в сообщении.

Она назвала обстановку в городе напряженной, но контролируемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, украинские силы проводят как оборонительные, так и наступательные действия в городе.

Ранее Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины уже ведут ранее обещанное контрнаступление. По ее словам, оно идет в Донбассе на четырех направлениях.Она отметила, контратака носит стратегический характер для возврата территорий, поэтому ее нельзя расценивать только как наступательные действия.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, почему действия украинских войск пока нельзя считать наступлением.

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