Военком Москвы Локтев: у столичных призывников не зафиксировано случаев кори

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев сообщил, что у столичных призывников не зафиксировано случаев заболевания корью. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет», — ответил он на вопрос, не выявлено ли случаев кори среди призывников в Москве.

20 апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе визита в Саратов, что эпидситуация с корью в России осложняется. По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах РФ. Все они представляют собой локальные очаги, которые удается быстро купировать. Попова подчеркнула, что корь является давно изученным и хорошо профилактирующимся заболеванием.

Ранее в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС были выявлены два случая заболевания корью, в связи с чем вуз ввел дистанционное обучение для некоторых студентов.

Сеть клиник лабораторных анализов «Инвитро» провела исследование, по результатам которого стало известно, что более чем три четверти жителей России имеют иммунитет к вирусу кори.