Express: спецназ, разведка и МИД Британии ищут боеприпасы для Украины по всему миру

Спецназ, сотрудники разведки и МИД Великобритании в настоящее время занимаются поиском боеприпасов для Украины по всему миру. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на источники.

«Первоклассная команда солдат британского спецназа ведет тайную гонку со временем, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами», — пишет автор статьи.

По его словам, группа из 12 солдат Особой воздушной службы в сопровождении сотрудников разведки и чиновников МИД «прочесывают» страны в поисках запасов снарядов калибром 122 мм для гаубиц производства СССР. В частности, они уже побывали в Анголе, Египте, Иордании, Казахстане, Вьетнаме.

Как утверждает газета, спецназ привлекли к поиску боеприпасов в последние недели из-за их острой нехватки. Спецгруппа выдает себя за покупателей оружия и имеет при себе много наличных денег, говорится в статье.

Ранее издание The Evening Standard писало, что запас боеприпасов в Великобритании «опасно низок» из-за конфликта на Украине.