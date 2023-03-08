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Аналитик Бронк назвал лучший западный истребитель для Украины

Аналитик Бронк назвал шведский Gripen лучшим западным истребителем для Украины

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Global Look Press

Аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк заявил, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы лучшим истребителем, который могли бы поставить страны Запада для Украины. Об этом он сообщил в Defense News.

Преимуществом Gripen перед другими истребителями Бронк назвал его транспортные и логистические возможности — детали и оборудование для самолета можно перевозить в стандартных морских контейнерах и легко перевозить на грузовиках.

По словам эксперта, американские F-16 не столь подошли бы из-за огромных воздухозаборников самолета, что повышает требования к взлетно-посадочным полосам.

Аналитик отметил, что управлять западными самолетами украинским пилотам было бы легче, чем машинами советского образца, которые стоят на вооружении Воздушных сил Украины, однако системы вооружения, установленные на западных машинах, сложнее чем на советских.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что стране нужны самолеты, которые были бы способны действовать в качестве элементов противовоздушной обороны и, в случае необходимости, нанести удары по наземным целям.

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