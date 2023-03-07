«Летающий тепловизор» БПЛА400Т, применяющийся в СВО, будет модернизирован

Создатели первого дрона-квадрокоптера с отечественным тепловизором БПЛА400Т, применяющегося в зоне СВО, работают над модернизацией аппарата и увеличением дальности его полета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» Владимира Попова.

Мини-дроны разработаны для разведки и корректировки артиллерийского огня. Попов указал, что ведутся работы над количеством и качеством аппаратов. На первом этапе дрон разрабатывался и изготовлялся как можно быстрее.

«Параллельно наращиванию количества мы работаем над повышением характеристик, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров, увеличение дальности полета и других», — рассказал журналистам Попов. При этом он отметил, что все-таки самое главное сейчас — это количество.

Важнейшей особенностью разработанных дронов является то, что они могут нести многоканальные оптико-электронные станции и передавать картинку оператору в режиме реального времени. Они интегрированы в единую систему управления тактического звена. Это ускоряет получение данных вышестоящим штабом.

Попов отметил, что опыт боев СВО показал, что такие беспилотники способны действовать ночью или в условиях плохой видимости и сейчас они крайне востребованы.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины получили из Австралии беспилотники SYPAQ, которые сделаны из картона и резинок. Дроны поставляются в виде плоских листов картона с заготовками, из которых можно легко собрать летательный аппарат.

Управляющий директор SYPAQ Дэвид Висино сообщил, что ежемесячно на Украину отправляют около 100 упаковок с заготовками для беспилотников, при этом цель этой помощи исключительно гуманитарная — доставка медикаментов, продуктов питания и воды.