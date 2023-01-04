Yonhap: президент Южной Кореи поручил до конца года запустить массовое производство БПЛА

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил до конца 2023 года создать объединенное подразделение беспилотников и запустить систему массового производства небольших, трудно обнаруживаемых беспилотных летальных объектов (БПЛА) и беспилотников-невидимок. Об этом информирует Yonhap со ссылкой на канцелярию президента.
По словам главы государства, подразделение будет заниматься наблюдением, разведкой и различными операциям с применением БПЛА.
Юн Сок Ель приказал создать серьезный потенциал реагирования на провокации КНДР. Он также призвал ускорить разработки беспилотников и системы уничтожения дронов.
Ранее стало известно, что США и Южная Корея отрабатывают ответные варианты действий на случай, если КНДР решится применить ядерное оружие.
До этого Юн Сок Ель призвал вооруженные силы страны готовиться к войне после вторжения беспилотников КНДР на территорию страны.