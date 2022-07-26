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Франция рассматривает варианты дальнейшего оснащения своих ВС гаубицами Caesar

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Reuters

Количество самоходных гаубиц Caesar, стоящих на вооружении Франции, уменьшилось с 76 до 58 единиц после поставки Украине нескольких партий самоходок, Франция рассматривает два варианта дальнейшего оснащения ВС страны этими гаубицами, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на французский ресурс Opex360.

Как было объявлено в феврале 2022 года при подписании с компанией Nexter контракта на разработку 155-мм самоходной гаубицы нового поколения Caesar Mark II, в 2024 году Генеральная дирекция по вооружениям рассмотрит два варианта дальнейшего оснащения ВС Франции данными установками: производство 109 новых CAESAR Mark II или изготовление 33 новых Caesar Mark II и проведение модернизации к последней версии 76 гаубиц CAESAR, состоящих на вооружении.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна планирует потратить €85 млн для восполнения 18 установок Caesar, которые были переданы Украине.

Накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Парижем Киеву, уже находятся в пути на Украину.

До этого французский политик Жоффри Болле после сообщений об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной обвинил в этом президента страны Эммануэля Макрона.

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