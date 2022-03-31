В Минобороны отреагировали на заявления Зеленского о минировании Россией Черного моря

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы осуществляла «минирование моря», а также блокировала зарубежные суда в украинских портах. Соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Он отметил, что Зеленский не знает реальной обстановки за пределами Киева и о деятельности своих подчиненных.

По словам военного, в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Азовского и Черного морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было установлено порядка 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море (370 штук) и в Азовском (50 штук). В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния случились обрывы тросов с донными якорями у около десяти украинских мин.

«С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении. Одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах. Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран», — сказал представитель министерства.

Он также прокомментировал слова Зеленского о якобы блокировании в украинских портах порядка 100 иностранных судов.

«Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Одесса, Николаев, Черноморск и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте Панамы, Маршалловых островов, Сьерра Леоне, Коморских островов, Белиз, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии», — сообщил Конашенков.

При этом он указал, что российская сторона каждый день с 8.00 до 19.00 (мск) открывает безопасный коридор протяженностью 80 и шириной 3 морских мили для выхода этих кораблей из территориальных вод Украины в юго-западном направлении.

«Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления», — заключил Конашенков.

Ранее Зеленский, выступая перед парламентом Норвегии, заявил, что дрейфующие в Черном море мины может унести в Норвегию. Он утверждает, что мины якобы поставила РФ.