Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15

В Минобороны отреагировали на заявления Зеленского о минировании Россией Черного моря

Представитель Минобороны Конашенков опроверг слова Зеленского про минирование РФ акватории Черного моря

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Вадим Савицкий/РИА Новости

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы осуществляла «минирование моря», а также блокировала зарубежные суда в украинских портах. Соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Он отметил, что Зеленский не знает реальной обстановки за пределами Киева и о деятельности своих подчиненных.

По словам военного, в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Азовского и Черного морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было установлено порядка 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море (370 штук) и в Азовском (50 штук). В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния случились обрывы тросов с донными якорями у около десяти украинских мин.

«С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении. Одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах. Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран», — сказал представитель министерства.

Он также прокомментировал слова Зеленского о якобы блокировании в украинских портах порядка 100 иностранных судов.

«Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Одесса, Николаев, Черноморск и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте Панамы, Маршалловых островов, Сьерра Леоне, Коморских островов, Белиз, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии», — сообщил Конашенков.

При этом он указал, что российская сторона каждый день с 8.00 до 19.00 (мск) открывает безопасный коридор протяженностью 80 и шириной 3 морских мили для выхода этих кораблей из территориальных вод Украины в юго-западном направлении.

«Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления», — заключил Конашенков.

Ранее Зеленский, выступая перед парламентом Норвегии, заявил, что дрейфующие в Черном море мины может унести в Норвегию. Он утверждает, что мины якобы поставила РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть