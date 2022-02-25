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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Reuters: Минобороны Украины обратилось за помощью к хакерам

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Министерство обороны Украины призвало хакеров принять участие в защите критически важных объектов инфраструктуры страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании Cyber Unit Technologies.

«Украинское киберсообщество! Пора заняться киберзащитой нашей страны», — указано в сообщении украинского Минобороны.

В частности, украинским хакерам может быть поручена защита объектов инфраструктуры от кибератак.

Ранее в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ заявили, что уровень угрозы кибератак в России — критический.

В частности, хакеры из группировки Anonymous взяли на себя ответственность за кибератаку на российский телеканал RT. На данный момент, на русскоязычную версию сайта невозможно попасть.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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