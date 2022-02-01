Министр обороны Украины рассказал об «интересных подарках» от Польши

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook о телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Блащаком по теме оборонных вопросов.

«Сегодня утром провел теплый разговор с моим коллегой министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком. <...> Среди важных вопросов обсудили текущие оборонные потребности Украины и возможности военно-технической помощи со стороны Польши. Приоткрою занавес немного – ожидаем от наших польских друзей интересных «подарков», — рассказал глава оборонного ведомства Украины.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, страна готова предоставить Украине легкие минометы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового формата сотрудничества с Великобританией и Польшей. Официально такой альянс может быть закреплен 1 февраля в присутствии премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.