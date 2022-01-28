США осуществят более 40 рейсов для поставки военной помощи Украине

США осуществят порядка 45 рейсов для поставки дополнительной материально-технической помощи Украине на сумму $200 млн. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источник в украинском минобороны.

«Указанная помощь включает средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и прочее», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу США Джо Байдена за поставку летального оружия в страну.

25 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook сообщила, что в международный аэропорт Борисполь прибыла новая партия технической помощи от США для Вооруженных сил Украины.

По ее словам, помощь состоит из современной оборонной техники и боеприпасов. В публикации она поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.