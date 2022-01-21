Минобороны отправило два дивизиона ПВО С-400 на учения в Белоруссию

Минобороны отправило два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Белоруссию, где они будут задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

ЗРК, используемые в объединении военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа, были отправлены из Хабаровского края.

«Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что по прибытии в республику российские военнослужащие заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Учения будут проходить в два этапа. Первый пройдет до 9 февраля, второй — с 10 по 20 февраля.

Практические действия белорусско-российских войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи в Белоруссии.

19 января сообщалось, что российские войска прибыли в Белоруссию для участия в союзных учениях.