ТАСС: госкомиссия рекомендовала принять ракету «Циркон» на вооружение ВМФ

Государственная комиссия по итогам испытаний рекомендовала принять на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

По словам источника, испытания ракеты с подводного носителя продолжатся в 2024 года после двух успешных пусков, выполненных осенью 2021 года.

В реутовском НПО машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», где были разработаны и производятся «Цирконы», не стали комментировать агентству эту информацию.

Российский «Циркон» на текущий момент не имеет аналогов в мире и способен осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракеты «Циркон» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота России с 2022 года.