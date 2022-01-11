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Около 3 тысяч военнослужащих отправились на учения на западе России

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Около трех тысяч военнослужащих вооруженных сил России отправились на боевые учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Около 3 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», — указано в сообщении.

Известно, что в учениях примут участие также до 300 единиц военной техники — среди них танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2

«Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тыс. м», — указано в сообщении.

В учениях примут участие бойцы Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий.

Ранее посольство России ответило на призыв США отвести войска от границы с Украиной.

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