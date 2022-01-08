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В США заявили, что не собираются менять позицию по военному присутствию в Европе

Представитель Пентагона Кирби: США не намерены cнижать численность войск в Европе

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Al Drago/Reuters

США не рассматривают возможности снижения численности своих войск в Европе. Об этом в Twitter написал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, американская сторона не рассматривает сокращение войск в Европе, а также не намерена изменять позиции по данному вопросу.

«Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и в Польше», — заявил представитель оборонного ведомства Соединенного Штата.

Ранее в январе NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе.

По данным телеканала, речь идет об обсуждении масштабов военных учений, числа американских войск в странах Балтии и Польше, а также о предварительном уведомлении о передвижении российских ракет «Искандер» в Калининграде, между Польшей и Литвой.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил альянса на восточной границе Европы в связи с наращиваем военного присутствия России на границе с Украиной.

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