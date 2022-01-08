США увеличат военную поддержку Украине в случае вторжения

США готовятся применить к России коллективные западные санкции с первого же дня потенциального вторжения на Украину и также в этом случае нарастят сверх плана военную помощь этой стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае, если Россия... вторгнется на Украину, мы предоставим ей дополнительные оборонительные материалы сверх того количества, что мы им уже направляем», — рассказала высокопоставленный представитель госдепартамента США.

По ее словам, за последние семь лет общая сумма американской военной помощи Украине составила порядка $2,5 млрд. По ее словам, все поставки носят сугубо оборонительный характер.

Она также подчеркнула, что на вторжение США ответят усилением военного присутствия на восточном фланге НАТО и коллективным санкционным пакетом, беспрецедентным по разрушительности последствий.

Ранее стало известно, что США обсуждают с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Ракеты станут частью военной помощи Киеву. В Белом доме считают, что оружие должно защитить страну от российских вертолетов и дронов.