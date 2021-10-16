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Новый премьер Японии допустил возможность превентивного удара по противнику

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Reuters

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключил возможности нанесения превентивных ударов по базам противника после пересмотра национальной оборонной стратегии. Об этом он заявил в интервью газете Yomiuri.

Кисида отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет в Северной Корее продолжают развиваться, поэтому необходимо рассмотреть все варианты для защиты японского населения от удара противников. Он добавил, что пересмотр национальной оборонной стратегии нужно провести как можно скорее.

Бывший премьер-министр Японии Синдзи Абэ инициировал дискуссию о необходимости развития потенциала Сил самообороны страны, направленного на нанесение превентивных ударов по ракетным базам, в связи с возрастающей угрозой Северной Кореи.

15 сентября стало известно, что Северная Корея с разницей в несколько минут запустила две ракеты в сторону Японского моря. Запущенная КНДР ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В японском Минобороны заявили, что действия Пхеньяна являются «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

Позже северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило, что пуски баллистических ракет, которые прошли 15 сентября, были испытанием железнодорожного ракетного комплекса.

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