В ЛНР назвали число жертв конфликта в Донбассе

Число погибших жителей ДНР и ЛНР в результате конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса составляет 9 тыс. человек. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Когда [президент Украины Владимир] Зеленский выходит на трибуну Генассамблеи ООН и говорит о 14 тыс. погибших в ходе нашего конфликта, он почему-то забывает упомянуть, глядя в глаза иностранцам, что из 14 тыс. погибших 9 тыс. — это люди, погибшие от рук украинских карателей: 5 тыс. человек в ДНР и около 4 тыс. в ЛНР», — сказал политик.

По его словам, десятки тысяч человек также получили ранения, увечья и травмы.

«Только за период так называемого действия «допмер», с июля 2020 года, пострадало уже более 200 человек, 30 — это мирные жители», — продолжил Пасечник.

Он также выразил мнение, что такое положение вещей сложно назвать соблюдением Киевом перемирия, потому что люди по-прежнему гибнут.

Ранее Зеленский заявил, что решение вопроса конфликта в Донбассе и «деоккупации» украинских земель является приоритетом его президентства.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.