«Ростех» показал первую «цель» нового истребителя

Первой «целью» нового российского самолета, который планирует представить «Ростех», будет иностранный боевой корабль, напоминающий британский эсминец Defender. Новинку покажут на авиасалоне МАКС-2021, сообщается на странице госкорпорации в Facebook.

В социальной сети разместили изображение части фюзеляжа истребителя, который выполняет полет над морем. Под фюзеляжем находится оптико-локационная станция нового типа, в ее зеркальных панелях отражается военный корабль, схожий с эсминцем ВМС Великобритании «тип 45».

«Увидимся («See you»)», — следует из подписи к изображению.

Других подробностей, связанных с принципиально новым истребителем, пока нет.

Ранее «Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя. По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения.