В Минобороны РФ назвали возможную причину крушения самолета Л-39 на Кубани

Министерство обороны заявило, что самолет Л-39, за штурвалом которого находился летчик-курсант, разбился в Краснодарском крае, вероятно, из-за технической неполадки, передает РИА «Новости».

Ведомство предполагает, что одна из рассматриваемых причин катастрофы — технический отказ самолета.

Также подтвердились данные о гибели пилота. Погибший студент 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. Он катапультировался, однако высоты не хватило для штатной работы системы.

«Летчик разбился», — говорится в сообщении.

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