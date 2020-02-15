РПЦ предложила Папе Римскому совместный проект по помощи сирийским детям

Русская православная церковь (РПЦ) предложила Римско-Католической церкви совместную организацию лечения детей, которые пострадали во время войны в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Он отметил, что ранее РПЦ начала такой проект медицинской помощи сирийским детям, которые в результате войны, например, потеряли свои конечности или зрение.

Митрополит подчеркнул, что существует Папский фонд «Церковь в нужде», который уже подключился к работе.

Он выразил надежду на совместную работу с католической церковью в данном вопросе.