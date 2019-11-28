Макрон ответил на предложение Путина по ракетам, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Европы. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину.

В письме, которое Макрон отправил Путину 23 октября, говорится, что Париж считает, что предложение Москвы «заслуживает тщательного рассмотрения». По мнению французского президента, идею моратория необходимо обсудить в двустороннем и многосторонних форматах.

Кроме того, Макрон отметил, что для реализации инициативы необходимо договориться о серьезных взаимных мерах верификации, которые будут заслужить доверия.

В конце сентября Путин направил главам основных стран Европы и Азии письмо, связанное с РСМД. Тогда он сообщил, что Россия готова договариваться со странами НАТО о верификационных мерах. В НАТО подтвердили получение послания, однако сочли предложение заслуживающим доверия.

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