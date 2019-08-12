Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

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В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Взрывы и возгорание на складе в Ачинском районе произошли 5 августа, пожар удалось устранить на следующий день. 9 августа на складе произошли новые взрывы. В настоящее время огонь ликвидирован.

«Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов… составляет 33 человека», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что жители Ачинска получили компенсацию после взрывов на артиллерийском заводе.