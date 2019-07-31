Германия засомневалась в помощи США с Ираном

Вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца заявил о скептическом отношении к просьбе США присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе, передает Reuters.

По его словам, важно избежать военной эскалации в регионе, а такая миссия может вылиться в еще больший конфликт с Ираном.

Шольц заявил, что Берлин по-прежнему рассматривает международное ядерное соглашение с Ираном как лучший вариант сотрудничества.

Ранее Великобритания призвала европейских союзников создать новый морской альянс для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе.