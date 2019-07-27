Путин примет участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге

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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей... Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, в День ВМФ примет участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве.

Также в параде поучаствуют 43 боевых корабля и подводные лодки, состоится пролет морской авиации из 41 воздушного судна.

28 июля, в российских городах пройдут военно-морские парады, главный из которых состоится в Санкт-Петербурге, и, как ожидается, по масштабу он превзойдет все более ранние смотры морской мощи страны. «Газета.Ru» разбиралась, какие надводные корабли, подводные лодки и боевые самолеты будут представлены в рамках стратегического и динамического показов в День ВМФ на Неве.