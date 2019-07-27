Путин примет участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, в День ВМФ примет участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве.

Также в параде поучаствуют 43 боевых корабля и подводные лодки, состоится пролет морской авиации из 41 воздушного судна.

28 июля, в российских городах пройдут военно-морские парады, главный из которых состоится в Санкт-Петербурге, и, как ожидается, по масштабу он превзойдет все более ранние смотры морской мощи страны. «Газета.Ru» разбиралась, какие надводные корабли, подводные лодки и боевые самолеты будут представлены в рамках стратегического и динамического показов в День ВМФ на Неве.