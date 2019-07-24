Власти Украины направили на Донбасс спецназ из-за недовольства выборами
Украинское МВД направило спецназ в расположенный в Донецкой области Покровск из-за акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, акция протеста началась после того, как наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 проинформировали о нарушениях в ходе выборов. Эти данные привели к протестной акции — были установлены палатки, принесены шины.
«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что украинские силовики нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе три раза в течение суток.