Власти Украины направили на Донбасс спецназ из-за недовольства выборами

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Украинское МВД направило спецназ в расположенный в Донецкой области Покровск из-за акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, акция протеста началась после того, как наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 проинформировали о нарушениях в ходе выборов. Эти данные привели к протестной акции — были установлены палатки, принесены шины.

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские силовики нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе три раза в течение суток.