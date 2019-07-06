Стала известна судьба баллистических ракет «Сатана»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что комплекс Р-36М2 «Воевода», известный по классификации НАТО как «Сатана», после снятия с боевого дежурства будет использоваться для выведения гражданских космических аппаратов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление Рогозин сделал в ходе посещения оборонного предприятия «Красмаш» в Красноярске.

Уточняется, что в скором времени «Сатану» заменит межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

По словам гендиректора, утилизация пройдет путем так называемого пуска — космических аппаратов на гражданские орбиты.

«Вопрос обсуждается», — отметил Рогозин.

Он заключил, что подобный способ утилизации должен проводиться с максимальной пользой.

Ранее Рогозин назвал сроки финальной стадии испытаний «Сармата».