Стала известна судьба баллистических ракет «Сатана»
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что комплекс Р-36М2 «Воевода», известный по классификации НАТО как «Сатана», после снятия с боевого дежурства будет использоваться для выведения гражданских космических аппаратов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление Рогозин сделал в ходе посещения оборонного предприятия «Красмаш» в Красноярске.
Уточняется, что в скором времени «Сатану» заменит межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».
По словам гендиректора, утилизация пройдет путем так называемого пуска — космических аппаратов на гражданские орбиты.
«Вопрос обсуждается», — отметил Рогозин.
Он заключил, что подобный способ утилизации должен проводиться с максимальной пользой.
Ранее Рогозин назвал сроки финальной стадии испытаний «Сармата».