WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США
В Китае нашли способ использовать произведенные в США гражданские спутники, несмотря на американское законодательство, которое запрещает продажу такого оборудования Пекину. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечается, в обход законодательства США Китаю удалось арендовать сервисы оборудования, расположенные на этих спутниках. Они используются для осуществления вещания на удаленные территории, усиления возможностей китайской Народно-освободительной армии и обеспечения взаимодействия подразделений военнослужащих в Южно-Китайском море.
Ранее в Пентагоне заявили об «угрозе» в космосе со стороны России и Китая.