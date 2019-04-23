WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США

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В Китае нашли способ использовать произведенные в США гражданские спутники, несмотря на американское законодательство, которое запрещает продажу такого оборудования Пекину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, в обход законодательства США Китаю удалось арендовать сервисы оборудования, расположенные на этих спутниках. Они используются для осуществления вещания на удаленные территории, усиления возможностей китайской Народно-освободительной армии и обеспечения взаимодействия подразделений военнослужащих в Южно-Китайском море.

Ранее в Пентагоне заявили об «угрозе» в космосе со стороны России и Китая.