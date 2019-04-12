Источник назвал дату спуска на воду первой подлодки-носителя «Посейдона»
Первая атомная подлодка-носитель беспилотного комплекса «Посейдон» будет спущена на воду 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, подлодка проекта 09852 «Белгород» будет спущена на воду в Северодвинске.
Как отмечается, заводские ходовые и государственные испытания субмарины назначены на 2020 год.
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При этом достройка субмарины на плаву и испытания реактора будет проведены в текущем году.
Ранее сообщалось, что в США первую подлодку-носитель «Посейдона» назвали «торпедой апокалипсиса».