Постпред России раскритиковал страны ЕС за позицию по ДРСМД

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Российский постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов дал комментарий в связи с намерением Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его мнению, в Европе хорошо осознают негативные последствия этого шага как для всего мира, так и для стран-членов ЕС.

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«Однако, как и по многим другим острым вопросам международной повестки, в позиции ЕС по ДРСМД проявляется непоследовательность», — сказал Чижов.

Он пояснил, что она объясняется «привычкой» европейских стран ориентироваться на позицию Соединенных Штатов, что часто противоречит их собственным интересам.

Ранее Чижов пообещал не «возводить стены» в отношениях с Европой.