ФСБ опубликовала изъятые у задержанных украинских моряков документы

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала трофейные документы, которые были изъяты у задержанных украинских моряков при инциденте в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что стала известна дата избрания меры пресечения офицерам ВМС Украины.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.