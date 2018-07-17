Трамп рассказал о поддержке Путина в решении ядерной проблемы КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News заявил, что он заручился поддержкой российского лидера Владимира Путина в решении кризиса на Корейском полуострове. Слова Трампа цитирует Daily News.
«Если вы посмотрите на Россию и США, то это 90% ядерного оружия [в мире]. Мы начали кое-что делать, работаем по другим странам. Он [Путин] также сказал, что хочет быть очень полезным по части Северной Кореи», — сказал Трамп.
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Президент подчеркнул, что американские власти «очень хорошо» занимаются КНДР. По его словам, у США есть достаточное количество времени для решения корейского кризиса.
Ранее Трамп рассказал о пользе саммита с Путиным.