Трамп рассказал о поддержке Путина в решении ядерной проблемы КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News заявил, что он заручился поддержкой российского лидера Владимира Путина в решении кризиса на Корейском полуострове. Слова Трампа цитирует Daily News.

«Если вы посмотрите на Россию и США, то это 90% ядерного оружия [в мире]. Мы начали кое-что делать, работаем по другим странам. Он [Путин] также сказал, что хочет быть очень полезным по части Северной Кореи», — сказал Трамп.

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Президент подчеркнул, что американские власти «очень хорошо» занимаются КНДР. По его словам, у США есть достаточное количество времени для решения корейского кризиса.

Ранее Трамп рассказал о пользе саммита с Путиным.