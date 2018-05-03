Имя погибшего в Сирии пилота увековечат в парке Победы в Саратове

Имя погибшего в Сирии пилота российского вертолета Ми-24 Артема Кулиша будет увековечено на мемориале в парке Победы на Соколовой горе в Саратове, передает РИА «Новости».

«В парке Победы на Соколовой горе 6 мая планируется церемония по занесению на мемориал землякам, погибшим в локальных войнах, имени погибшего при исполнении служебно-боевой задачи в Сирийской Арабской Республике старшего летчика вертолетного звена Ми-24 майора Артема Кулиша», — говорится в сообщении.

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии 31 декабря 2017 года из-за технической неисправности, оба пилота погибли, борттехник вертолета получил травмы и был эвакуирован на аэродром Хмеймим.