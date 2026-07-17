«Мы продаем хаос и ложь». Экс-министр обороны Украины раскрыл проблемы ВСУ

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров после своей отставки публично раскритиковал ситуацию в украинской армии. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский лишь «плетет интриги» и не готов лично говорить о проблемах. В Верховной раде после демарша экс-министра уже потребовали его ареста за госизмену. По некоторым данным, СБУ «в ускоренном режиме выписывают проект подозрения» в отношении Федорова.

Основная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается не в нехватке вооружений или технологий, а в самой системе управления армией, заявил экс-министр обороны страны Михаил Федоров на брифинге после своей отставки.

«Есть бригады, которые даже не могут собрать, сколько у них батальонов. Батальон вырывается из одной бригады и перебрасывается в другую. В такой системе невозможно построить управление. Никто ни за что не отвечает», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

По словам Федорова, новая корпусная система себя не оправдала : стабильного результата нет, в некоторых подразделениях постоянно меняют руководство, отсутствует четкая структура и даже непонятно точное число бригад в подчинении.

«Приходит командир бригады, поработал месяц — его снимают. Приходит другой — его снимают. При такой организации невозможно что-либо планировать», — заметил он.

В этом контексте Федоров осудил предвзятость к инициативным командирам и офицерам. Он обратил внимание, что успешных военачальников пытаются сдерживать, а не поддерживать.

« Если у тебя получается — красавчик? Нет. «Отстойник» . [Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил] Драпатый? Третий выговор — до свидания <…> «Лазарь» в Воздушных силах (подавший в отставку командир «малой ПВО» Павел Елизаров) — у тебя что-то получается? Ок, не будем два месяца давать тебе на подпись назначение какого-нибудь командующего, не будем давать распределение. Проведем для тебя обучение, чтобы ты занимался бюрократией, а не работой», — высказался Федоров.

Экс-министр также выразил недовольство процессом обеспечения беспилотниками. Несмотря на то, что объемы закупок БПЛА превысили показатели всего прошлого года, до большинства подразделений они так и не дошли. Поскольку снабжение контролируется вручную, технику выдают избирательно.

« Лояльный получил, нелояльный — нет », — подчеркнул Федоров.

Кроме того, бывший министр обороны прокомментировал ситуацию с мобилизаций. Он обратил внимание, что среди украинцев отсутствует доверие к армейской системе.

«Мы продаем не новые контракты. Мы продаем хаос, безответственность и ложь», — отреагировал экс-чиновник.

Отдельно Федоров обратился к депутатам, которые, по его словам, замалчивают проблемы в этой сфере. « Мы слышим с трибуны: «ТЦК! ТЦК! ТЦК!». А где ваши яйца выйти и сказать, в чем реальная проблема? Про подразделения, про штурмы, про отсутствие переводов», — сказал он.

Экс-министр обратил внимание, что блокировка необходимых реформ приводит к нецелевому расходованию имеющихся ресурсов. По его словам, ключевые решения в армии базируются на личной преданности, а не на объективном анализе данных. В результате ВСУ остаются на тактическом уровне, в то время как российская сторона ведет боевые действия на оперативной глубине.

На этом фоне отдельной критики со стороны Федорова удостоился главком ВСУ Александр Сырский , который «лишь придумал, как расколоть страну».

«Мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов лично в глаза говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал медиакампанию, а не о том, что проблема в действиях», — подчеркнул Федоров.

Сырский после критики Федорова в свой адрес поблагодарил его за работу на посту министра обороны и пожелал в дальнейшем оставаться в команде Украины. По данным советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, позже главком ВСУ приказал «выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков» тех военных, которые поддержали Федорова.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. На следующий день Верховная рада его уволила. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. После этого в некоторых украинских городах прошли митинги в поддержку Федорова, которые местные СМИ назвали «картонным майданом».

Временно исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара, который возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). Федоров же отказался от предложения Зеленского стать советником.

«Прямой мятеж против Зеленского»

Зеленский должен арестовать Федорова после его демарша по обвинению в государственной измене, считает депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

«Федоров, будучи и.о. министра обороны в воюющей стране, выходит в публичное пространство и начинает критиковать главкома [Сырского]. Это уже не просто политический процесс», — сказал нардеп в интервью YouTube-каналу «Испанский стыд».

Издание «Страна.ua» в свою очередь назвало выступление Федорова «прямым мятежом против верховного главнокомандующего, хотя и не военным, а политическим».

Тем временем следователи СБУ уже «в ускоренном режиме выписывают проект подозрения в отношении Мишки Федорова» , утверждает экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Разоблачитель — бывший товарищ, партнер и действующий нардеп — Миша Крячко. Зафиксированы факты получения средств от сети мошеннических колл-центров, онлайн-казино и незаконное обогащение. Общий объем полученных средств на установке электронных кошельков — около $70 млн », — написал он в своем Telegram-канале.

Однако официально информация Мосийчука не подтверждалась.

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Зеленский в свою очередь после критики украинской армии со стороны экс-министра обороны обсудил с военачальниками ситуацию на фронте. Украинский лидер в своем Telegram-канале рассказал, что пообщался по видеосвязи с командующим Силами беспилотных систем Робертом Бровди, командиром «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Денисом Прокопенко и другими высоопоставленными военными. При этом командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий встретился с президентом лично.

Также Зеленский побеседовал с Сергеем Бескрестновым («Флешем») — бывшим советником Федорова. «Договорились с Сергеем максимально сотрудничать. Будут решения», — добавил украинский лидер.