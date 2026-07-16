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Политика

Рада уволила Федорова и Сибигу

Рада Украины утвердила новый состав правительства
РИА Новости

Верховная Рада по представлению нового премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Об этом пишет «Интерфакс.Украина».

«За увольнение предыдущего состава Кабмина и назначение членов нового правительства на пленарном заседании в четверг, которое проходило пакетом (кроме министра обороны и министра иностранных дел, кандидатуры которых вносит президент), проголосовали 264 народных депутата», — говорится в материале.

Министра обороны Украины Михаила Федорова и главу МИД страны Андрея Сибигу уволили, о назначении кого-либо на их должности пока не сообщалось.

Свои посты сохранили исполняющий обязанности министра энергетики Денис Шмыгаль, глава Минкультуры страны Татьяна Бережная, министр финансов Сергей Марченко, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, глава Минздрава страны Виктор Ляшко, а также министр труда и социальной защиты Денис Улютин.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр страны Юлия Свириденко уйдет в отставку, а украинское правительство в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого. За назначение Корецкого главой правительства Украины проголосовали 289 депутатов, 1 выступил против, 7 — воздержались.

Ранее в Кремле прокомментировали перестановки в правительстве Украины.

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