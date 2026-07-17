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Политика

«Грызня пауков в банке»: Рогов об отставке главы МО Украины Федорова

Политик Рогов: Федоров быстро вышел из под контроля Зеленского
Andrii Nesterenko/Reuters

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате России Владимир Рогов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федерова. По мнению эксперта, чиновник начал вести свою игру, быстро выйдя из-под контроля лидера страны Владимира Зеленского.

«Надо понимать, что это чисто грызня пауков в банке. Это такой террариум друзей. <…> Федоров отвечал за информационную составляющую <…> Он глубоко интегрирован в западное сообщество, благодаря своему уровню профессионализма в медиа, в айти и в манипуляциях общественным мнением. Зеленский чувствует в нем конкурента», — пояснил Рогов.

Кроме того, Федоров пытается сохранить себе политическое будущее, понимая, что Зеленский рано или поздно будет «обнулен», добавил он.

Об отставке Федорова стало известно 15 июля. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, президент страны Владимир Зеленский объяснил увольнение чиновника провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. Издание «Украинская правда» также написало, что Федоров освобожден от должности из-за его разногласий с руководством ВСУ.

16 июля Зеленский назначил врио главы СБУ Евгения Хмару и.о. министра обороны.

Ранее украинский политик объяснил, с кем на самом деле конфликтует Федоров.

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