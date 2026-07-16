«Автор и организатор атак на Россию»: Зеленский выбрал кандидата на пост министра обороны

Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. Он известен как «автор и организатор» атак БПЛА на Россию, в том числе операции «Паутина». При этом для назначения Хмары министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить МО может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту. Кто он такой и что о потенциальном назначении думают в Раде — в материале «Газеты.Ru».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предложит кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмары на пост министра обороны.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — написал президент страны в Telegram-канале.

Он добавил, что Хмара обладает «огромным и во многом беспрецедентным опытом» в проведении технологических операций. Именно на этом, по мнению Зеленского, и должна быть сосредоточена украинская оборона. Украинский лидер также отметил, что новый министр поможет в развитии военных программ и активном укреплении армии страны.

12 июля Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко уходит в отставку, и анонсировал кадровые изменения. Позже свой уход с поста подтвердил и глава украинского минобороны Михаил Федоров, который не проработал на этой должности и год. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что на заседании фракции «Слуга народа» президент Украины объяснил замену Федорова тем, что чиновник провалил реформу ТЦК и имел разногласия с главнокомандующем ВСУ Александром Сырским.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, а также одобрила новый состав правительства — в общем перечне не было министров обороны и иностранных дел, так как их кандидатуры отдельно вносит президент.

Что говорят о назначении?

По словам Железняка, о возможном назначении Хмары на пост министра обороны Зеленский говорил еще на заседании фракции. Тогда президент Украины сказал, что сразу бы внес на рассмотрение кандидатуру и. о. главы СБУ на должность, «если бы не нужно было решать проблему ТЦК», но не будет этого делать .

«Я так понимаю, по этой логике проблемы ТЦК больше не существует», — прокомментировал Железняк решение украинского лидера.

При этом депутат Алексей Гончаренко уточнил, что Зеленский не может назначить Евгения Хмару исполняющим обязанности министра, так как такие полномочия есть только у правительства .

«Сделать это может только кабмин. Но он (Зеленский. — «Газета.Ru») все равно поручил Хмаре быть и.о. Теперь Корецкий, как премьер-министр, должен назначить Хмару исполняющим обязанности министра», — отметил парламентарий и предложил подарить украинскому лидеру конституцию.

Кроме этого, Гончаренко напомнил, что министерство обороны не может возглавлять военный. В связи с этим Хмаре, который является действующим генералом, нужно будет сначала уволиться со службы. В то же время Telegram-канал INSIDER UA пишет, что возможен и другой сценарий, при котором Верховной раде придется внести поправки в действующие законы, чтобы сделать подобное назначение возможным. Если это произойдет, Хмара может стать первым за 20 лет военным на этом посту .

Кто такой Евгения Хмара?

Евгений Хмара — кадровый офицер, поэтому информации о нем в публичном пространстве немного. Как пишет «РБК-Украина», Хмара с 2011 года служил в центре специальных операций «А». В начале конфликта он принимал непосредственное участие в боевых действиях в Киевской области, а затем — на Донецком направлении. В последние годы генерал занимал руководящие должности в спецподразделениях СБУ, а в 2023-м стал начальником центра специальных операций «А». Это подразделение, как пишет «Страна.ua», проводит ключевые операции Украины на территории России.

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский ранее называл Хмару «автором и организатором дроновых атак на Россию», в том числе операции «Паутина». Кроме того, украинские СМИ писали, что генерал был одним из руководителей штурма острова Змеиный. Сам Хмара рассказывал, что бойцы его подразделения понесли потери в ходе этой операции.

В январе 2026-м генерал возглавил СБУ, став исполняющим обязанности председателя вместо ушедшего в отставку Василия Малюка, чье увольнение украинские СМИ связывали с коррупционным скандалом.