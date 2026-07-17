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Политика

На Украине пожаловались на угрозы Сырского в адрес поддержавших Федорова военных

Советник Стерненко: Сырский приказал выявлять поддержавших Федорова военных
Reuters/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал выявлять и возвращать из отпусков солдат-сторонников министра обороны страны Михаила Федорова, с которым у главкома обострился конфликт. Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Мне известно, что сейчас Сырский дал команду выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест, а также угрожать им наказанием», — отметил он.

Кроме того, Стерненко в своем Youtube-канале опубликовал видео, в котором подчеркнул, что Сырский «рассылает директивы через разные командования разных видов и родов войск», в которых призывает солдат публично не комментировать произошедшее и не поддерживать Федорова.

15 июля стало известно об отставке Федорова с поста главы Минобороны Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский объяснил свое решение провалом реформы ТЦК и конфликтом Федорова с Сырским. «Украинская правда» также назвала причиной отставки Федорова его конфликт с главкомом.

16 июля Федоров публично раскритиковал Сырского, а также сообщил о желании его команды заменить на других людей главкома и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова. Сырский в ответ на упреки Федорова напомнил ему о своих «заслугах» в операции ВСУ по удержанию Киева и заявил, что Украине нужно «сосредоточиться» на боевых действиях.

Зеленский сказал, что он бы «очень хотел единства», но «стороны его не нашли».

Ранее генсек НАТО Рютте высказался о смене министра обороны Украины.

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