Политик Медведчук: реальная борьба на Украине идет между Федоровым и Зеленским

Реальная политическая борьба на Украине идет между президентом Украины Владимиром Зеленским и ушедшим в отставку главой Минобороны страны Михаилом Федоровым. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

«Реальная политическая борьба идет вовсе не между Федоровым и Сырским, а между Федоровым и Зеленским, идет борьба не за военную, а за гражданскую власть, за общее руководство страной», — отметил он.

По словам Медведчука, для Зеленского отмена решения об отставке Федорова означает «окончательную потерю власти» и передачу другим людям «военные коррупционные потоки». Политик написал, что Зеленский поставил исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару врио министра обороны, чтобы распространить «влияние подконтрольной ему СБУ на министерство обороны».

При этом Медведчук подчеркнул, что западные СМИ сделали из «морального урода» Федорова «борца с коррупцией» и «эффективного менеджера», а сторонники Запада организовали в его поддержку «майданы по всей Украине».

«Коалицию европейских подсвинков, желающих войны, он устраивает в первую очередь потому, что подает западному обывателю войну, приносящую столько горя украинскому народу, как компьютерную игру, где военные и гражданские россияне выступают безмолвными мишенями. Такая далекая от реальности подача европейских поджигателей войны более чем устраивает», — подчеркнул Медведчук.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит со своего поста. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Федорова проблемами в реализации реформы ТЦК и конфликтом министра с главкомом ВСУ Александром Сырским.

16 июля Федоров раскритиковал Сырского и сообщил, что его команда предлагала убрать со должностей Сырского и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова. Затем он призвал депутатов Верховной рады проявить решимость и рассказать о проблемах в ВСУ.

Зеленский отметил, что он «очень хотел единства», но «стороны его не нашли». Затем украинский президент назначил врио главу СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук также сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в ускоренном режиме готовится предъявить обвинение Михаилу Федорову.

Ранее Медведчук объяснил, почему Зеленского нельзя заставить провести выборы.